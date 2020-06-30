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Грозные дни: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на следующей неделе

сегодня 12:11

ФОТО PIXABAY.COM

Предстоящая неделя в Новосибирске обещает быть тёплой и влажной; при стабильных +25 ожидаются небольшие дожди и грозы.

Грозы и дожди ждут новосибирцев всю предстоящую неделю. При этом с понедельника по пятницу в столице Сибири будет тепло — до плюс 26 градусов. Об этом сообщается на сайте Гисметео.ру.

"Тон" грядущей семидневке задаст воскресенье. 5 июля пройдёт под раскаты грома и с небольшими осадками. В последующие дни погодная картина почти не изменится. Ночью воздух будет остывать до 17 градусов тепла, а днём — прогреваться до 26-ти.

Самым дождливым выдастся понедельник: в городе выпадет до 8 миллиметров осадков.

Теплее всего будет в следующий четверг: несмотря на грозу, в Новосибирске столбики термометров покажут + 27 градусов.

Напомним, в Красноярском крае из-за ураганного ветра сосны упали на палатки с отдыхающими.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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