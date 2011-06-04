«Хирургов нет и не будет»: гниющей заживо омичке отказали в помощи

Фото ВК «Омск Live»/Густаво Зырянов

Жительница Омска заявила, что её отказались госпитализировать с гниющей ногой; брат женщины рассказал о халатном отношении врачей.

Житель Омска рассказал, что его сестру с гноем в ноге отказались экстренно госпитализировать. Свою историю сибиряк анонимно опубликовал в сообществе «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, его родственница повредила ногу при падении.

«Крик души и тела!!!! Сегодня приехали в тоавмотологию (1 поликлиника) за помощью, нога у сестры загноилась после падения. Отсидели 2 часа, после осмотра нас отправили в ГБ1 (Кабанова) с направелием на диспонцеризацию!!!!!! Приехав в ГБ 1 нам сказали что хирургов нет и не будет! На вопрос ЧТО делать, сказали вызывайте скорую......... Обзвонили ВСЕ платные клиники, запись только на 9 число!!!!! Что же делать?!?!?!?!?!? Нога гниет..», — пишет автор поста (орфография и пунктуация сохранены. — прим. Сиб.фм).

В комментариях под постом местные жители предлагают обратиться на горячую линию регионального Министерства здравоохранения. Другие советуют альтернативные способы самостоятельного лечения.

Напомним, в начале июня жительница Новосибирска пожаловалась на халатное отношение медиков — у её умершей мамы украли личные вещи.