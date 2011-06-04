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Кисточки на ушках: в Новосибирском зоопарке родилось 220 рысят

сегодня 14:28

Фото из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"

Каждое первое воскресенье июля в Новосибирском зоопарке отмечают День рыси; за годы существования здесь родилось 220 рысят.

День рыси отмечается сегодня, 5 июля, в Новосибирском зоопарке: эти животные содержатся здесь с момента основания. С 1968 года на свет появились 220 очаровательных рысят. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

В честь праздника коллектив зоопарка решил собрать самые интересные факты о героях дня.

Так, сообщается, что рысь – самый северный представитель семейства кошачьих. Именно поэтому у них короткое плотное тело, короткий хвост, высокие крупные лапы, позволяющие ходить по рыхлому снегу. Густой мех защищает рысь от морозов.

Рыси - хорошие родители. Воспитанием потомства занимаются и самка, и самец.

"Отцовское поведение самца можно сравнить с поведением льва: он позволяет детям ползать по себе, забирать у него еду — рысята всем этим охотно пользуются. Мамы более активны: они играют с малышами, успокаивают их, когда игры становятся опасными", — говорится на странице зоопарка.

Рысята рождаются весом всего в 200–350 грамм, а вес взрослой рыси – до 37 килограммов.

Как и другие представители семейства кошачьих, рысь не ищет встречи с человеком. Но от других кошек рысь отличает то, что человека она не боится. Именно по этой причине животное долгое время было объектом пушного промысла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новосибирском зоопарке сурикаты построили строгий матриархат.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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