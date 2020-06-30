Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 6 июля

Фото оперативного штаба

Больше 100 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончались 112 человек.

По состоянию на 6 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6505 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 112 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что скончались еще четыре пациента. Это трое мужчин в возрасте 58, 71 и 77 лет. Также известно о гибели женщины — ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек.

Из стационаров выписан ещё 31 пациент. За время эпидемии в регионе вылечился 4071 человек.