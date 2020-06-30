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Коронавирус за сутки унёс жизни 24 человек в Москве

сегодня 08:01

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 24 пациента с подтверждённым коронавирусом умерли в Москве за прошедшие сутки; в стране с начала пандемии COVID-19 унёс жизни более 10 тысяч человек.

В российской столице за прошедшие сутки скончались 24 пациента с подтверждённым коронавирусом. Общее число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 3953 человек. Об этом 5 июля сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Москве ковид диагностировали у 224 210 человек.

По данным медиков, за весь период наблюдений жертвами вируса стали более 10 тысяч человек.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 6632 человек в России.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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