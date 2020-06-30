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"Купи слона": в Новосибирске судят мошенника за продажу на "Авито" несуществующих товаров

сегодня 15:15

ФОТО PIXABAY.COM

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который торговал в интернете несуществующими товарами; доверчивые граждане перевели шарлатану около 40 тысяч рублей.

Советский суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении новосибирца, который на сайте "Авито" продавал несуществующие товары. Своими действиями он причинил потерпевшим ущерб в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

"На сайте «Avito» обвиняемый разместил объявления о продаже различного имущества, которого в действительности у злоумышленника не было. Откликнувшимся на объявления людям он предлагал перевести деньги на банковскую карту, после чего переставал отвечать на звонки", — уточнили в надзорном ведомстве.

Жертвами находчивого новосибирца стали 5 человек из разных регионов России. Они перевели мошеннику порядка 40 тысяч рублей.

Напомним, накануне в сети появилось объявление о продаже за 165 тысяч рублей забытой в отеле рубашки Владимира Путина.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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