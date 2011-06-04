Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Массовой дискотекой отметили в Алтайском крае открытие туристического сезона после коронавируса

сегодня 12:42

ФОТО PIXABAY.COM

Сотни человек собрались на ночную тусовку в районе озера Ая в Алтайском крае; отдыхающие веселились, забыв о масках и соблюдении социальной дистанции.

Кадры с массовой вечеринки в Алтайском крае попали в сеть. Сотни людей пришли на дискотеку в честь стата туристического сезона. Видео размешено в группе тг-канала Life Shot.

По данным местных СМИ, веселье развернулось на площадке у озера Ая. На тусовке собрались сотни людей, которые, судя по видео, не соблюдали социальную дистанцию и не надевали защитных масок.

При этом в регионе до сих пор не сняты ограничения, связанные с обязанностью жителей носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Напомним, очередная "антикоронавирусная вечеринка" прошла в Санкт-Петербурге в конце июня.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Алтайский край

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

167950
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
124143
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
108452
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
79118
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55597
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43781
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
41706
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири