Массовой дискотекой отметили в Алтайском крае открытие туристического сезона после коронавируса

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Сотни человек собрались на ночную тусовку в районе озера Ая в Алтайском крае; отдыхающие веселились, забыв о масках и соблюдении социальной дистанции.

Кадры с массовой вечеринки в Алтайском крае попали в сеть. Сотни людей пришли на дискотеку в честь стата туристического сезона. Видео размешено в группе тг-канала Life Shot.

По данным местных СМИ, веселье развернулось на площадке у озера Ая. На тусовке собрались сотни людей, которые, судя по видео, не соблюдали социальную дистанцию и не надевали защитных масок.

При этом в регионе до сих пор не сняты ограничения, связанные с обязанностью жителей носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Напомним, очередная "антикоронавирусная вечеринка" прошла в Санкт-Петербурге в конце июня.