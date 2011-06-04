Массовой дискотекой отметили в Алтайском крае открытие туристического сезона после коронавируса
ФОТО PIXABAY.COM
Сотни человек собрались на ночную тусовку в районе озера Ая в Алтайском крае; отдыхающие веселились, забыв о масках и соблюдении социальной дистанции.
Кадры с массовой вечеринки в Алтайском крае попали в сеть. Сотни людей пришли на дискотеку в честь стата туристического сезона. Видео размешено в группе тг-канала Life Shot.
По данным местных СМИ, веселье развернулось на площадке у озера Ая. На тусовке собрались сотни людей, которые, судя по видео, не соблюдали социальную дистанцию и не надевали защитных масок.
При этом в регионе до сих пор не сняты ограничения, связанные с обязанностью жителей носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Напомним, очередная "антикоронавирусная вечеринка" прошла в Санкт-Петербурге в конце июня.
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