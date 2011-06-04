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"Метастазы добрались до костного мозга": умерла от рака известная телеведущая и блогер из Красноярска Настасья Поползина

сегодня 14:02

Фото из инстаграм Оксана Хикматулиной и Настасьи Поползиной

Красноярская телеведущая и блогер Настасья Поползина, у которой в начале 2020 года диагностировали онкологию, умерла в московской клинике; у женщины осталось трое детей.

Известная телеведущая и блогер из Красноярска Настасья Поползина умерла в больнице в Москве. Женщина несколько месяцев лечилась от онкологии, но болезнь оказалась сильнее. О смерти молодой мамы троих детей в instagram сообщила её близка подруга Оксана Хикматулина.

"Друзья, вчера в 20:20 по Москве Настя ушла, спокойно, тихо, мы с мамой были рядом. Мы держимся, насколько это возможно. Потому, что смерть — это не конец. Мы в это верим. Сложно подобрать слова в такой ситуации. Мы скоро вернёмся", — написала она.

Сама Настасья Поползина вела блог в instagram, где регулярно рассказывала о ходе лечения. Последняя публикация сделана ею 24 июня.

"Вчера я почувствовала улучшение на физическом плане! Невероятно. Чудо, когда у тебя ничего не болит. Цените это состояние. Пусть не на все хватает денег, не страшно, когда тесно в квартире, не беда, если нет возможность вылететь на море... Это мелочи! Честно! Главное, что бы было здоровья у вас и ваших близких. Не узнаешь, пока не потеряешь", — написала она.

Днём ранее она рассказала подписчикам о результатах МРТ, которое показало, что "метастазы добрались до костного мозга, костей черепа и оболочек мозга".

У телеведущей осталось трое детей.

Напомним, в ноябре 2019 года в Новосибирске простились с молодой мамой Машей Силатьевой, умершей от рака.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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