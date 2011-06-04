Молния попала в 16-летнего вратаря ПФЛ: клуб прокомментировал трагедию

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Молодой футболист попал в реанимацию после удара молнии; клуб верит в его скорейшее выздоровление.

Руководство футбольного клуба «Знамя труда» надеется на скорейшее выздоровление вратаря Ивана Заборовского, в которого ударила молния. Высказывание опубликовано на официальной странице команды в Instagram.

«Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе одной из тренировок в 16-летнего голкипера попала молния. Ивана Заборовского госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас молодой спортсмен находится в реанимации.

Напомним, в середине июня от удара молнии погиб молодой новосибирец.