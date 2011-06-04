Может прятаться на дачах: волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего в Новосибирске подростка-аутиста

Фото из группы "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В воскресенье поисковики отряда "Лиза Алерт Новосибирск" объявили очередной сбор добровольцев на поиски пропавшего подростка; у 14-летнего Олега Иванова — отставание в развитии, он нуждается в медицинской помощи.

В Новосибирске уже шестой день ищут 14-летнего Олега Иванова: подросток, имеющий отставание в развитии, потерялся 1 июля. Во время прогулки он напугался собаки и убежал. С тех пор о судьбе мальчика ничего не известно. Об этом сообщается в группе "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что парень вместе с отцом приехал в Октябрьский район на общественном транспорте. Выйдя из него, оба направились в сторону МЖК «Восточный». По пути им встретился мужчина с большой собакой, у которого отец уточнил маршрут, попросив пристегнуть собаку. 14-летний подросток в это время испугался и начал пятиться в сторону поля. Пока мужчины беседовали, парень скрылся из вида, с тех пор его не видели.

По информации волонтёров, в момент исчезновения Олег был одет в чёрную футболку, зелёные шорты в клетку, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении.

Сообщается также, что у парня слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности.

По данным полиции Новосибирской области, испуганный подросток может скрываться на чьей-либо дате.

«Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в районе ТЭЦ-5, посёлка Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого», — обратились в ГУ МВД.

Поисковики и волонтёры отряда "Лиза Алерт" 4 июля уже выезжали в район исчезновения подростка. Сегодня они снова будут прочёсывать местность. Всех добровольцев, желающих присоединиться к поискам, приглашают приехать на улицу Выборную, к повороту на ТЭЦ 5. При себе нужно иметь фонари, сменную одежду и обувь, перекус, воду.

Напомним, в Новосибирской области уже пять лет ищут двоих подростков, пропавших при загадочных обстоятельствах.