Не выдержала москитная сетка: тело 4-летнего ребёнка нашли под окнами в Новосибирске

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В Новосибирске трагически погиб маленький ребёнок; следователи опрашивают соседей и проверяют родителей.

Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Центральном районе Новосибирска. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, инцидент произошёл сегодня в одном из общежитий.

«5 июля 2020 года в вечернее время из окна общежития, расположенного на 7 этаже, по улице Ломоносова в Центральном районе города Новосибирска, выпал 4-х летний ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик смог беспрепятственно залезть на стол, забраться на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. От полученных травм ребенок скончался», — заявили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сотрудники проводят опрос соседей, а также допрашивают родителей погибшего ребёнка, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале июня Сиб.фм сделал репортаж из НИИТО, где ставят на ноги детей, которые выпали из окон.