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Новая волна коронавируса: врач назвал сроки и предупредил об опасности следующей вспышки COVID-19

сегодня 13:12

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новую волну заражений коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре; ситуацию усугубит рост респираторных заболеваний, из-за чего разглядеть COVID-19 будет довольно сложно.

Очередной всплеск заражений коронавирусом в мире ожидается в ноябре-декабре. К этому времени должны быть мобилизованы все ресурсы системы здравоохранения. Об этом в интервью изданию РИА-Новости рассказал экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

По словам врача, ситуацию будет усугублять то, что возможно наложение традиционных для этого периода респираторных заболеваний на коронавирусную инфекцию.

"При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", — сказал Эйдльман.

По его расчётам, осенняя волна заболеваемости может оказаться более значительной, чем летний рост заражений.

"Именно к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения", — отметил профессор.

Напомним, накануне переболевшая коронавирусом медсестра из Красноярска рассказала о коварстве вируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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