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Новые жертвы коронавируса: в России за сутки умерли 134 пациента

сегодня 14:34

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

134 человека умерли в инфекционных стационарах в России за прошедшие сутки; с начала пандемии коронавирус унёс жизни более 10 тысяч пациентов.

Количество летальных исходов от коронавируса в России достигло 10161.Только за минувшие сутки в стране скончались 134 пациента с COVID-19. Об этом 5 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным специалистов, за последние 24 часа в стране выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 30 % случаев люди не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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