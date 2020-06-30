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Обычный плановый осмотр: у 12 медработников в Хакасии нашли коронавирус

сегодня 14:53

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

42 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Хакасии за минувшие сутки; среди новых заболевших — 12 медицинских работников.

Коронавирус выявили у 12 медицинских работников в результате планового осмотра персонала в Хакасии. Всего за сутки COVID-19 подтвердился у 42 человек. Об этом 5 мая на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава Республики Валентин Коновалов.

По его данным, 12 пациентов из числа вновь выявленных заражённых поступили в медучреждения с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии.

"9 случаев — это служебные и семейные контакты. 1 человек прибыл из Республики Тыва, 2 — из Красноярского края", — уточнил Коновалов.

Ещё 12 пациентов выявлено в результате планового осмотра медперсонала, четверо самостоятельно прошли обследование.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 2055 случаев заражения COVID-19. В стационарах находятся 648 больных, 36 их которых — в тяжёлом состоянии, четверо — на искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Новосибирской области 5 июля зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

коронавирус
Хакасия

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