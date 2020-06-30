Пакет с живыми щенками выбросили на свалку в Новосибирске

Фото из группы "Помощь животным НЦПДЖ" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске волонтёры спасают двух щенят, которые чудом выжили на свалке; малыши находились в пакете, который кто-то выбросил в мусорный контейнер.

Одиннадцать щенков погибли, попав в машину для переработки мусора в Новосибирске. Животные находились в пакете, выброшенном в бак. Выжить удалось только двоим малышам. Об этом сообщается в группе "Помощь животным НЦПДЖ" в социальной сети "ВКонтакте".

Двух щенков в центр принесли работники городской свалки. Они же рассказали, что случилось с остальными животными.

Сейчас волонтёры просят неравнодушных новосибирцев помочь выходить спасённых щенят. Их отдали на передержку, но каждый день ухода и кормления обходится в 200 рублей.

"У нас хватило средств на оплату нескольких ближайших дней. Через сколько малыши найдут свои новые дома неизвестно, поэтому нам очень нужна помощь с оплатой передержки", — говорится в паблике.

Помочь центру можно по реквизитам, указанным на официальной странице группы.

Напомним, 2 июля во всём мире отмечался День собак.