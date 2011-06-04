Пикники, жара, фонтаны: как Новосибирск провёл последний день уик-энда

Фото Софии Березовской

Воскресенье в столице Сибири выдалось не на шутку жарким; продолжаем следить, как горожане отмечают отмену самоизоляции.

Первомайский сквер встречает посетителей умиротворением. Вдоль фонтана сидят люди, некоторые из них не отказывают себе в удовольствии полежать и насладиться шумом воды. На одной из скамеек девушка очень увлеклась рисованием в блокноте, поглядывая на фонтан, но на просьбу сфотографировать её творчество смущенно отказалась. Уже привычные лабрадоры в очках сняли свои окуляры и прилегли в тенёк, скрываясь от жары.

По дороге к центру сквера на лавочках, зачитываясь книгами, устроились пожилые люди. По дорожкам гуляют молодые мамы с колясками, а уже в центре более возрастные родители гордо усаживают своё чадо на украшенного пони. Газон не остался в стороне – любители природы, предпочли скамейкам именно свежую траву, подстелив полотенца и перекусывая едой из местных ларьков.

Все они не против сфотографироваться: улыбаются и позируют для камеры. Новосибирцы рады окончанию самоизоляции. Ближе к концу парка, где почти нет людей, присели на газон молодые журналисты-газетчики. Выходные, это, конечно, здорово, но планёрка по расписанию. На просьбу сфотографировать их, решили записать наше издание в свой блокнот, на всякий случай. Вероятно, испугались, что мы выведаем редакционные планы.

За Первомайским сквером вдоль ресторанов новосибирцы тоже рассредоточились по лавочкам. Под современную музыку, любезно включенную одним из баров, люди из самых разных поколений объединились, чтобы отдохнуть от новостей про коронавирус и политику. Тут гуляют пожилые пары, дети, подростки, молодожёны, солидные мужчины и бизнес-леди проводят последний день уик-энда, наслаждаясь июльской жарой и ледяным мороженым.

На самой площади Ленина людей немного, но то тут, то там проходят празднующие компании – новосибирцы отмечают свадьбы и дни рождения.

Фонтан в Центральном парке открыли, и дети ринулись плескаться в водных струях, об этом уже писал наш корреспондент. Но, похоже, это уже стало одним из излюбленных мест новосибирцев, потому что десятки ребятишек вновь атаковали фонтанчики, а родители встали вокруг и ловят их в объектив. Лето во всей красе.

«Я думаю, здесь каждый день будет так, мы вот мимо проходили, и тоже решили детям дать искупаться», – поделилась мама двух мальчиков Айгуль.

Чуть подальше, расположившись на лавочках, отдыхают любители тишины. Их тоже немало – найти свободное место в такой солнечный день невозможно, из-за чего многие предпочли прилечь прямо на траве, заодно устроив пикник.

Воскресный Новосибирск оставляет праздничное впечатление. Город будто расцветает, а лето только началось. Ощущается всеобщая радость от вновь обретённой свободы. Вспоминается предыдущее лето и День Города – вокруг счастливые люди и много интересного.

Напомним, 28 июня в Новосибирске прошёл День Города.