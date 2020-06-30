Поиски школьника с аутизмом в Новосибирске: первые фото операции по спасению Олега Иванова

Фото «Лиза Алерт»/Аварийно-спасательная служба НСО

В Новосибирске несколько дней назад пропал 13-летний Олег Иванов; возбуждено уголовное дело, а спасатели прочёсывают все возможные места в поисках страдающего аутизмом подростка.

Поисково-спасательный отряд показал места, где мог находиться пропавший 1 июля 13-летний Олег Иванов. Кадры операции опубликованы в группе ВК «Аварийно-спасательной службы Новосибирской области» 5 июля. Специалисты прочёсывают овраги, заброшенные стройки и любые места, куда мог упасть или где мог спрятаться ребёнок.









Ранее Сиб.фм сообщал, что 13-летний Олег Иванов, страдающий аутизмом, пропал 1 июля. По версии следствия, мальчик шёл вместе с отцом в районе ТЭЦ-5 в Октябрьском районе. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный». По пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы приняли такое решение с учётом длительного времени пропажи ребёнка.

Напомним, сегодня волонтёры отряда «Лиза Алерт Новосибирск» выдвинулись на поиски пропавшего мальчика.