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Последняя надежда: оставшиеся без средств к существованию сибиряки перебрались в церковный приют

сегодня 10:08

Более 150 постояльцев проживают в Епархиальном центре в Новосибирске; здесь принимают людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Во время пандемии коронавируса в Епархиальных социальных гостиницах Новосибирска резко увеличилось число постояльцев. Это связано с тем, что многие сибиряки остались без работы и не могут платить за аренду жилья. Об этом сообщает в группе "Новосибирская митрополия" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сейчас в центре, действующем по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, проживают 150 постояльцев, сотрудники центра для каждого подопечного выстраивают индивидуальную программу ресоциализации: помогают с оформлением документов, пенсий, пособий, организуют встречу с родственниками, оказывают содействие в трудоустройстве", — говорится в паблике.

Как отмечают представители социальных гостиниц, подопечные Центра интересуются вопросами веры, для них еженедельно проходят беседы со священнослужителями.

Напомним, накануне президент Владимир Путин ответил на вопрос о выплате 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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