Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет

ФОТО PIXABAY.COM, с сайта kremlin.ru

Владимир Путин ответил на вопрос о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми, которым уже исполнилось 16 лет; президента попросили восстановить справедливость и назначить пособие всем несовершеннолетним.

Член Общественной палаты России Елена Альшанская в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным задала вопрос о возможности распространения выплат 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Стенограмма беседы размещена на официальном сайте Кремля.

Сиб.фм публикует полный текст вопроса общественницы и ответ главы государства.

Елена Альшанская:

"Об этом очень много говорили в последние месяцы, чтобы те нормы поддержки – очень хорошие, правильные для семей, – которые появились у нас временно, на период эпидемии, не затронули детей в возрасте от 16 до 18 лет с очень странной формулировкой Минтруда, что эти дети якобы могут сами зарабатывать. Вы простите, у меня ребёнок этого возраста, это невозможно, тем более в период эпидемии дети не могли идти и зарабатывать. Мне кажется, это очень несправедливое было решение, особенно в ситуации больших потребностей, которые нужны как раз в обеспечении подростков, выходящих из школы.

Мне кажется, будет очень хорошо, если эта категория детей сейчас, несмотря на то что этого не было сделано за эти три месяца, тоже получит выплаты в размере 10 тысяч рублей. Это будет справедливо, это будет правильно, и, мне кажется, это нужно сделать".

Владимир Путин:

"Хорошо. Позвольте, я сразу отреагирую на то, что было сказано и Екатериной Филипповной, и Вами.

Что касается, если я Вас правильно понял, ребят 16 лет, которые хотят заниматься собственным бизнесом. Я понял, что Вас это как-то беспокоит. Давайте мы подумаем на эту тему, но ведь идея Правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет. Раньше просто это невозможно сделать. А многие хотят, и многие обращаются с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятия бизнесом ребят начиная с 16 лет.

Конечно, Вы правы, нужно о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права, с тем чтобы не допустить каких-то ошибок. Давайте вместе это сделаем, подумаем, здесь суетиться не нужно".

Напомним, с 1 июля российские семьи с детьми до 16 лет получили выплату в размере 10000 рублей в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса.





Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/04/579176-vyplatu-v-10-000-rublej-na-detej-ot-16-do-18-let-vklyuchitelno-poprosili-lichno-u-putina