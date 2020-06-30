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«Просьба помочь финансово»: родственники погибшей при падении дерева под Красноярском собирают деньги на похороны

сегодня 18:09

Фото ВК Валентины Монид

Жительница Красноярского края погибла после падения дерева на её палатку; её близкие обратились за финансовой помощью.

Родственники погибшей при падении дерева в Красноярском крае попросили о помощи. Заявление они сделали со страницы самой Валентины Монид в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята, сегодня Валя погибла. При урагане упала сосна на ее палатку. Тело находится в Дзержинске, захоронение будет в Иланске. Просьба помочь финансово. Средства переводить на ее сберкарту», — сказано в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в результате урагана в Дзержинском районе Красноярского края погиб один человек. Инцидент произошёл на территории озера Маслеево. На палаточный лагерь начали падать деревья, которые рушились от порывов ветра. В результате также пострадали пять человек, включая ребёнка.

Связаться с родственниками Валентины можно здесь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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