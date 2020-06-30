«Пытался выгнать людей с летней веранды»: омич пожаловался на «полицейский беспредел»

Фото Сиб.фм

Житель Омска анонимно рассказал, что полицейские якобы выгоняют посетителей летних кафе, несмотря на разрешение их посещать; комментаторы посчитали, что автор поста врёт.

Омич рассказал, что полицейские выгоняют людей с центральной площади и летних кафе, работа которых с недавних пор разрешена в регионе. Об этом сибиряк анонимно сообщил в группе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, инцидент произошёл накануне ночью.

«Приехал с девушкой на ул.Ленина вчера в 22-00 примерно, погода супер, все красиво сделали, почему бы и не прогуляться, но не тут то было, а именно подходят полицейские и просят покинуть ул.Ленина и поехать домой, толком объяснить не чего не могут кроме того что режим самоизоляции и самая основная причина это указание руководства разогнать и опустошить Ленина от людей. Даже наблюдал как подполковник полиции пытался выгнать людей с летней веранды кафе у любы», — пишет сибиряк (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Произошедшее автор поста назвал «полицейским беспределом». Впрочем, местные жители в комментариях утверждают, что описанная омичем ситуация не похожа на правду. Пользователи соцсетей утверждают, что были на площади примерно в это время и не наблюдали подобных действий со стороны представителей правоохранительных органов.

Напомним, в Новосибирске летние кафе могут открыться 6 июля.