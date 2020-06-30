Рекорд по заражениям за сутки: ситуация с коронавирусом в Новосибирске на 13:00 5 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

5 июля в Новосибирской области установлен новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом; в стационарах умерли четыре пациента.

Сразу 112 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Новосибирской области за минувшие сутки. С начала пандемии коронавируса это самый высокий показатель.

Как сообщили в оперативном штабе региона, на сегодня в области зарегистрировано 6 505 случаев инфицирования. Среди заболевших — 380 детей.

Продолжает увеличиваться и количество погибших пациентов.

За прошедшие сутки скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет.

"Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек", — констатировали в оперативном штабе.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. 27 пациентов дышат при помощи аппаратов ИВЛ.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 316. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, 26 498 человек сняты с наблюдения.

С начала пандемии в Новосибирской области сделано 222 574 теста на коронавирус.

Напомним, медсестра из Красноярска рассказала о последствиях заболевания коронавирусом.