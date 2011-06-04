Счёт на минуты: женщина с приступом астмы оказалась взаперти в квартире в Новосибирске

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33-летняя женщина оказалась взаперти в собственной квартире во время приступа астмы; на помощь вовремя пришли спасатели.

Приступ астмы случился у 33-летней жительницы Новосибирска. В это время женщина находилась в квартире одна и не могла открыть входную дверь, сообщается в группе "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в Советском районе города рано утром в субботу.

Спасатели прибыли на место в считанные минуты. Они разблокировали входную дверь и передали пострадавшую медикам бригады скорой помощи.

Напомним, ранее спасатели помогли упавшему с высоты лисёнку.