"Сквер за Оперным" или "Рядом с Толмачёво": новосибирцы спорят о месте для стелы "Город трудовой доблести"

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Стела в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" появится в Новосибирске; горожанам предложили поделиться идеями о месте расположения композиции.

Поделиться идеями о возможном месте расположения стелы в честь присвоения Новосибирску звания "Город трудовой доблести" предложил 3 июля мэр Анатолий Локоть. Озвучивать свои пожелания градоначальник посоветовал в социальных сетях и комментариях на сайте. Инициативу поддержала и редакция Сиб.фм — мы попросили читателей написать, какое место в городе они считают наиболее подходящим для установки стелы.

Пока единого мнения у сибиряков нет: в то время как одни настаивают на появлении стелы на Монументе Славы, другие видят её исключительно на Михайловской набережной.

Так же среди вариантов называется сквер за оперным театром, район улицы Станционной, участок на въезде в город (рядом с аэропортом Толмачёво), а также площадь Гарина-Михайловского.

Сбор предложений продолжается. Свои идеи можно оставлять и под этой публикацией — впоследствии все они будут направлены в мэрию Новосибирска.

Напомним, 2 июля президент Путин подписал указ о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести".