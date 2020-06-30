Сосны обрушились на палатки со спящими людьми в Красноярском крае: есть погибший

Фото с сайта ГУ МЧС по Красноярскому краю

Один человек погиб, пятеро получили различные травмы во время ночного урагана в Красноярском крае; сосны рухнули прямо на платки с людьми и припаркованные рядом автомобили.

Более десяти деревьев рухнули во время ночной непогоды на палаточный лагерь у озера Маслеево в Красноярском крае. В результате разгула стихии один человек погиб, ещё пятеро, включая 14-летнего подростка, получили различные травмы. Об этом сообщает региональное МЧС.

Как уточняется на сайте ведомства, озеро Маслеево — одно из популярных мест отдыха в Дзержинском районе. Жители приезжают сюда семьями, чтобы отдохнуть "дикарями". Минувшая суббота не стала исключением.

Ураган был такой силы, что повалил крупные деревья. Они упали на палатки, в которых в это время спали люди, а также на припаркованные рядом с озером автомобили.

"На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель». Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и 6 единиц техники", — сообщается на сайте ГУ МЧС.

Напомним, ранее спасатели распространили памятку о том, как вести себя в грозу.