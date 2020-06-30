Стеснительный новосибирец засудил полицию за туалеты без перегородок

Фото Pixabay

Житель Новосибирской области подал в суд на МВД из-за ненадлежащих условий в ИВС; в помещении не было перегородок у туалетов.

Житель Венегоровского района Новосибирской области отсудил 1000 рублей у местного отделения МВД. Об этом сообщается на сайте районного суда. По материалам дела, Владимир Кальянов возмутился отсутствием перегородок у туалетов.

«В судебном заседании установлено, что в периоды нахождения Кальянова В.Ю. в камерах ИВС МО МВД России «Венгеровский», условия его содержания не соответствуют требованиям содержания, в частности камеры не оборудованы санитарными узлами с соблюдением необходимых требований приватности», — сказано на сайте суда.

В картотеке дел Венгеровского районного суда указано, что человек с идентичными ФИО ранее уже был судим. Владимир Кальянов был осуждён за кражу и грабёж в 2009 и 2011 годах.

Напомним, сегодня в Новосибирске начался суд над мошенником с «Авито»