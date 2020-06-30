«Свидетельства поступают постоянно»: подробности пятого дня поисков пропавшего в Новосибирске 14-летнего Олега Иванова

Фото «Лиза Алерт»

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего 1 июля ребёнка; в операции участвуют десятки волонтёров, полицейские и следователи.

Поисковики отрабатывают версию о возможном нахождении пропавшего школьника с аутизмом Олега Иванова в районе площади Калинина. Об этом Сиб.фм сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонская. По её словам, очевидцы постоянно предоставляют новые свидетельства о возможном местонахождении ребёнка.

Как рассказала Яблонская, в поисковой операции 5 июля участвовали десятки человек. Среди них волонтёры, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

«Сегодня были представители МЧС с квадроциклом, экипаж АСС тоже с квадроциклом, Следственный комитет, оперативно-розыскная группа с отдела полиции Новосибирского района области, куда вчера передали материалы и представители ГУ МВД. Наших сейчас 29 человек. Очень активно поступают свидетельства. Сейчас поедем на площадь Калинина — достоверность под вопросом, но проверить нужно. Мы практически все свидетельства проверяем, которые нам попадаются», — сказала представитель отряда.

Ранее Сиб.фм писал, что 14-летний Олег Иванов пропал днём 1 июля. Он шёл со своим отцом в Октябрьском районе, когда увидел мужчину с большой собакой. Пока его отец просил незнакомца привязать пса и показать дорогу до остановки, ребёнок ушёл в неизвестном направлении. Поиски Олега продолжаются.

Напомним, сегодня Следственный комитет возбудил дело об убийстве Олега Иванова.