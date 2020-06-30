"Твои легкие превратятся в «кашу»": медсестра из Красноярска рассказала, как переболела коронавирусом

Фото из группы "Коронавирус. Оперативный штаб Красноярского края" в социальной сети "ВКонтакте", пресс-службы минздрава Новосибирской области

Медсестра красноярской клинической больницы Алёна Михайлова переболела коронавирусом; девушка рассказала о коварстве вируса и своей борьбе с COVID-19.

Переболевшая коронавирусом медсестра из Красноярска призвала земляков соблюдать меты безопасность, чтобы максимально снизить риск заражения. "Коронавирус — очень коварен, и я на собственном примере убедилась, что это не фейк", — поделилась Алёна Михайлова. Полная история девушки-медика, которая в приёмном покое и санпропускнике стационара для пациентов с COVID-19, опубликована в группе "Коронавирус. Оперативный штаб Красноярского края" в социальной сети "ВКонтакте".

"Из симптомов были только потеря вкуса и обоняния. Сначала я списала это на то, что мы часто вдыхаем испарения дезинфицирующих растворов, думала, что моя слизистая просто «подгорела», но всё оказалось хуже... Когда нам по плану взяли мазки, пришёл положительный результат на коронавирус, и тут началось...", — рассказала Алёна Михайлова.

После компьютерной томографии выяснилось, что у медсестры — двусторонняя пневмония.



"Лечение тяжёлое — бесконечные капельницы, ужасный плаквенил — от которого тошнит, расстройство желудка, временное ухудшение зрения. Только через три дня стало легче", — делится она.

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Медсестра признаёт, что работать в условиях инфекционного госпиталя в пандемию – это большое испытание для всех медицинских работников – для врачей, медсестер и санитаров.

"Трудно и физически, и морально. А болеть коронавирусом еще страшнее –

при отсутствии симптомов ты можешь просто не заметить, как твои легкие превратятся в «кашу». Чем и коварен этот вирус",

- написала Алёна Михайлова.

Женщина поделилась, что болеть «короной» и морально тяжело. "У меня несколько раз были депрессивные состояния, непроизвольно в голову лезут мысли, что это, как в русской рулетке – ты не можешь быть уверенным, что не в тебя выстрелит пуля их фатальных осложнений. Это правда очень тяжело осознавать", — говорится в публикации.

Медсестра призвала всех соблюдать меры предосторожности – как можно чаще мыть руки, носить маски.

"Это уменьшит шансы подцепить эту злую заразу или хотя бы отдалит встречу с ней, а там может, уже эффективное лекарство изобретут", — добавила она.

Напомним, за минувшие сути в Москве скончались 24 пациента с подтверждённым коронавирусом.