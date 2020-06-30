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Уголовное дело возбудили в Новосибирске после пропажи 14-летного Олега Иванова

сегодня 16:05

Фото из открытых источников

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 14-летнего подростка; страдающий отставанием в развитии мальчик пропал 1 июля.

Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено в Новосибирске в связи с пропажей 1 июля 14-летнего Олега Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 1 июля 2020 года около 15 часов несовершеннолетний Иванов Олег со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

"Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего. Следователи участвуют в поисках ребёнка в лесу.

Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Иванова Олега, сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Приметы пропавшего: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.

Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.

Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

Напомним, сегодня волонтёры отряда "Лиза Алерт Новосибирск" выдвинулись на поиски пропавшего мальчика.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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