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Вспышка бубонной чумы: увеличилось число заражённых

вчера 23:41

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В мире увеличилось количество подтверждённых случаев заражения бубонной чумой; очередное заболевание зафиксировали на территории Китая.

Случай заражения бубонной чумой зафиксировали в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом 5 июля сообщает РИА-Новости со ссылкой на местную прессу. По данным, которые приводит агентство, заболел местный скотовод. О его состоянии не сообщается.

Ранее стало известно, что на территориях Монголии, которые граничат с Алтаем и Тувой, выявили два случая инфицирования чумой. По предварительным данным, оба пациента употребляли в пищу сырое мясо сурков. В регионах введён бессрочный карантин.

Позже вспышку прокомментировало российское посольство в Улан-Баторе. Заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, – изолировали. В места, где были зафиксированы случаи заболевания чумой, перекрыты дороги. Граждан России в Монголии немного, и они редко бывают в тех краях, добавили в посольстве.

Напомним, сегодня в России от коронавируса умерли больше 130 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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