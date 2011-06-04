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Забытую в отеле рубашку Путина продают на "Авито" за 165 тысяч рублей

сегодня 10:41

Фото с сайта "Авито"

Объявление о продаже забытой в одном из отелей Нижнего Новгорода рубашке Владимира Путина проявилось на "Авито"; за уникальный товар продавец просит 165 тысяч рублей.

На сайте "Авито" появилось объявление о продаже белой мужской рубашки 50-го размера. Автор утверждает, что сорочка принадлежит президенту Владимиру Путину и была забыта им в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.

"Рубашка не стирана, при необходимости готов отдать на экспертизу", — пишет автор объявления.

Цена предмета гардероба — 165 тысяч рублей. Но, как удалось выяснить телеграмм-каналу "Подъём", владелец готова отдать рубашку за 150 тысяч. Он также заявил, что все сомнения в подлинности товара будут развеяны, когда покупатель увидит надпись на бирке изделия.

Отметим, что в Кремле уже отреагировали на появление в сети интернет необычного лота. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "такого не может быть".

Напомним, ранее в СМИ обсуждалась стоимость защитного костюма, в котором Владимир Путин появился в больнице в Коммунарке.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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