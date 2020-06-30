50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей

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Внушительную сумму денег могут получить граждане России при одном условии; важен спорт.

В России хотят ввести новое пособие от государства для определённой категории граждан. Законопроект о новой выплате уже появился на сайте Минспорта. Об этом сообщает «Конкурент».

Крупная выплата предполагается семьям с детьми. Важным условием для получения средств является участие детей в деятельности спортивных организаций. Родителям или опекунам таких детей Минспорт предлагает выплачивать по 50 тысяч рублей в год на каждого ребёнка.

При этом в проекте закона отмечается, что выплата будет предоставлена гражданам в виде налогового вычета. Сумма, которую граждане смогут вернуть за оплату занятий своих детей спортом, будет прямо пропорциональна тем расходам, которые понесла семья при обеспечении посещения несовершеннолетними спортивных организаций.

Эксперты отмечают, что данная инициатива, скорее всего, будет принята Государственной думой, поскольку сам законопроект был разработан по поручению правительства РФ. Вводя выплату в России, надеются привлечь как можно больше детей к занятиям спортом.

Законопроект проходит экспертизу, в случае его принятия он может вступить в силу уже в июле.

Напомним, россияне просят Путина выдать ещё одно пособие на детей в августе.