83 дома дополнительно отремонтируют в Новосибирской области по просьбам жильцов в 2020 году

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Благодаря инициативе собственников в 2020 году в региональную программу капремонта дополнительно включили 83 дома; всего по программе капремонта в этом году в регионе отремонтируют около 500 домов.

В Новосибирской области в 2020 году в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта домов дополнительно включено ещё 83 дома. Фонд капитального ремонта этих домов формировался на спецсчетах, а работы на них были выполнены самостоятельно по решению собственников досрочно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Соответствующие изменения в краткосрочный план выполнения региональной программы были озвучены 6 июля на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, включить в программу текущего года новые дома удалось благодаря инициативе собственников. В итоге стоимость краткосрочного плана региональной программы капремонта на 2020 год выросла на 236 миллионов рублей и составила более 9,1 миллиарда рублей. Краткосрочный план подразумевает работы по капремонту на ближайшие три года.

Были и другие изменения в программу капремонта. В их числе – замена видов работ по решению собственников на восьми домах и перенос ремонтов на более поздний период по решению собственников на 51 доме. Всего в плане капремонта на ближайшие три года (2020-2022 гг) сейчас 2 385 домов, из них 496 отремонтируют в 2020 году.

Напомним, в июне после капитального ремонта в Новосибирске открылась детская поликлиника.