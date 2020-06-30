«А если бывший подал заявление раньше?»: в ПФР объяснили, кому из родителей зачислят вторую выплату 10000 на ребёнка

Фото с сайта pixabay.com, Михаила Докукина / Сиб.фм

Некоторые родители столкнулись с проблемой получения выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет из-за того, что бывший супруг или супруга опередили их с подачей заявления в ПФР; теперь люди переживают, что июльская выплата будет зачислена на тот же банковский счёт, что и в июне.

С 1 июля российские семьи с детьми от 0 до 16 лет получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Поскольку это уже вторая волна президентских пособий, средства зачисляются по реквизитам, которые заявители указывали при подаче документов в первый раз. Это обстоятельство тревожит многих родителей: они опасаются, что деньги могут уйти ушлым родственникам, которые в июне умудрились первыми обратиться с заявлениями в ПФР и потом обналичить пособие.

Редакция Сиб.фм обратилась в пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда России с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как объяснили в ОПФР, дополнительная, июльская, выплата действительно производится по ранее принятым заявлениям на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет и на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет (при условии положительного решения) тем же получателям по указанным ранее реквизитам в беззаявительном порядке.

«Согласно указу президента, заявление на единовременную выплату имеет право подать любой из родителей: как мать, так и отец, независимо от факта совместного проживания. Ограничены в праве подать заявление на данную выплату родители, не имеющие гражданства РФ либо лишённые родительских прав», – объяснили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Там также уточнили, что в ходе осуществления таких выплат при обращении в Пенсионный фонд родителя, претендующего на приоритетное право в получении выплаты (например, ребёнок проживает только с мамой), специалисты фонда обращаются в органы соцподдержки населения для подтверждения данного факта.

«Выплата приостанавливается и в дальнейшем осуществляется тому заявителю, с кем проживает ребёнок. Если же выплата уже осуществлена, то родителям следует решать этот вопрос между собой», – подчеркнули в фонде.

Напомним, ранее президент Владимир Путин ответил на вопрос о выплате 10 тысяч рублей детям в возрасте от 16 до 18 лет.