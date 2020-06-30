Более 10 тысяч умерших: медики озвучили статистику по коронавирусу в России на 6 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

135 пациентов с подтверждённым коронавирусом умерли в России за сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 10 296 больных.

Количество жертв коронавируса в России достигло 10296 человек. За последние 24 часа в в стационарах скончались 135 больных с подтверждённым COVID-19. Об этом 6 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным экспертов, в стране за минувшие сутки выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.