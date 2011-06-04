Более 200 киосков сносят в Новосибирске ради системы остановок

Фото Софии Березовской / Сиб.фм

Власти Новосибирска прокомментировали снос 250 киосков в городе; предприниматели жалуются на отсутствие компенсационных мест.

Представители власти Новосибирска прокомментировали снос киосков в городе. Об этом сообщает РБК.

В мэрии заявили, что все киоски выставляются на торги одним лотом, потому что в рамках проекта «Умные остановки» предполагается создание единой системы пунктов с общим пунктом управления. Также по инициативе муниципалитета предпринимателям предоставят компенсационные места при досрочном расторжении договоров.

При этом в Ассоциации малоформатной торговли заявили, что 250 киосков планируют снести без компенсации в рамках проекта «Умные остановки».

По словам предпринимателей, только один субъект предпринимательской деятельности сможет выиграть, остальным придётся искать другие места для торговли.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что поможет владельцам киосков в Новосибирске получить компенсационные места.

Напомним, 26 июня предприниматели попросили мэра Анатолия Локтя не сносить ларьки, а наоборот – разработать программу их развития до 2024 года.