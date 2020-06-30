Бронируйте столики: в летних кафе Новосибирска не хватает мест в первый день открытия

Фото Софии Березовской

Гастрономическим заведениям Новосибирска после долгого ожидания позволили открыть веранды; большинство летников уже принимают гостей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал 6 июля постановление, разрешающее деятельность летних кафе. Все заведения были закрыты или работали навынос с марта из-за ограничений в условиях пандемии.

Постановление Травникова стало одним из самых долгожданным для новосибирцев и рестораторов.

«Пока непонятно, какое будет положение вещей, рестораны только начали работать. Письма с просьбами открыть рестораны мы писали ещё с апреля. Почему-то сложилась такая практика, что рестораны – опасное место, где можно заразиться», – рассказала Сиб.фм представитель федерации ресторанов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева.

Правила для всех заведений одинаковы, Роспотребнадзор подготовил их ещё в начале июня:

расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно составлять 1,5 метра;

обслуживать посетителей сотрудники должны только в масках;

все помещения должны обрабатываться дезинфицирующими средствами каждые 2-4 часа;

у посетителей должен быть доступ к мойкам и антисептикам.

Уже через час после постановления губернатора нашлись те, кто воспользовался возможностью открыться. Один из ресторанов выполнил необходимые санитарные мероприятия и к вечеру ожидал аншлаг.

«Готовились уже несколько дней к этому. За время карантина ушли три человека. Полная веранда посетителей, бронируют столы на вечер. Свободных мест не предвидится», – поделилась ресторатор Наталья Ильина.

В понедельник таких заведений мало, и, как сообщили корреспонденту Сиб.фм, большая часть откроется завтра или в течение недели, поэтому мы отправились разведать обстановку через день.

В обеденное время многие работники выбираются из офиса, чтобы перекусить. В центре Новосибирска десятки ресторанов и кафе, которые недавно работали только навынос. Теперь все веранды и столики рядом с гастрономическими заведениями заняты людьми. Здесь семьи с детьми, старшее поколение и молодёжь.

Возле Первомайского сквера находится известная гастрономическая улица Новосибирска: фаст-фуд, бары, рестораны и кафе. Каждый найдёт кухню на свой вкус. На летниках в это время заняты все столики, между которыми то и дело пробегают официанты. Если год назад можно было увидеть, как они устали, то сейчас чувствуется общая радость и работников, и гостей.

«У нас всего пять столиков, для посетителей предлагаем маски и дезинфицирующий раствор. Если гость будет заходить в помещение, маску нужно будет надеть. Очень рады, что открылись», – поделилась одна из официанток.

Выходим на дорогу и продолжаем путь в сторону Красного проспекта. Решили перекусить, направились в известный бар за бизнес-ланчем. На входе нас встречает администратор и с сожалением просит подождать, потому что свободных столиков не осталось.

Отправляемся дальше, и уже через несколько метров нас встречают сразу три ресторана с верандами, заполненными людьми.

Рассказать о жизни одного из заведений в период самоизоляции согласилась менеджер Маргарита Костенко: «Официанты от нас не уходили, они занимались доставкой во время ограничений, персонал весь удалось сохранить. Все мы участвовали в Instagram-петиции, после которой власти разрешили открыть веранды. Сократились определённые позиции в меню, но цены остались такими, как раньше, работаем в штатном режиме».

Также Маргарита заметила, что к полному открытию ресторан готов, но планировать, когда выйдет следующее постановление, пока невозможно.

Стоит отметить, что принимают гостей ещё не все гастрономические заведения в Новосибирске – некоторые пока только готовятся, но к концу недели, как обещают рестораторы, будут открыты уже все излюбленные места новосибирцев.

Напомним, 6 июля Андрей Травников разрешил открыть летние кафе и рестораны, полный текст постановления читайте на Сиб.фм.