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Бубонная чума добралась до Китая

сегодня 08:09

Фото из открытых источников

На севере Китая выявили первый случай бубонной чумы; заболел скотовод.

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура. Сейчас пациент изолирован в местной больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Власти ранее сообщили об угрозе распространения чумы среди населения и попросили следовать требованиям по профилактике эпидемии, передает «Синьхуа». Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, также их просили сообщать о симптомах заболевания. Сообщает «Коммерсант».

Бубонную чуму в начале июля выявили на западе Монголии — в регионе на границе с Республикой Алтай. Заболели два человека. Власти утверждают, что причин для беспокойства нет.

Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых употребляют в пищу.

Напомним, 2 июля правительство РФ прокомментировало вспышку чумы в Монголии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Китай
чума

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