Четверо умерших и более ста заражённых: сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске 6 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четыре человека с подтверждённым коронавирусом умерли в Новосибирской области за прошедшие сутки; заражение подтвердилось у 106 пациентов.

116 человек умерли от коронавируса в Новосибирске с начала пандемии. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 4 пациента. Публикуем официальное сообщение оперативного штаба региона на 6 июля.

"По данным оперативного штаба на утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев инфицирования СOVID-19 (+106 за последние сутки), в том числе 384 ребенка. 4 145 пациентов выписаны с выздоровлением(+74 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 388.

В больницы районов области госпитализированы 723 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 224 135 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1070 жителей региона, 26 647 человек сняты с меднаблюдения".