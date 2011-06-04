Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Чиновники ушли на карантин: мэрия уральского города закрылась из-за коронавируса

сегодня 10:45

Фото pixabay.com

Чиновники мэрии Миасса отправлены на карантин из-за коронавируса; есть положительные результаты.

В администрации Миасского городского округа Челябинской области несколько сотрудников могут быть заражены коронавирусной инфекцией. Анализы одного из них уже дали положительный результат.

Речь идет о начальнике управления ЖКХ, пишет «ЧелябинскСегодня». Чиновник ранее почувствовал себя плохо, симптомы были схожи с признаками коронавируса. Его отправили на амбулаторное лечение. А позже тест подтвердил, что у чиновника COVID-19.

Все сотрудники мэрии, контактировавшие с ним, отправлены на обязательную самоизоляцию, отмечает издание. У некоторых есть симптомы коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале июня коронавирус нашли в мэрии Новосибирска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

168750
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
140206
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
125839
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
79773
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55750
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
44930
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири
43992
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде