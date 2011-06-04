Чиновники ушли на карантин: мэрия уральского города закрылась из-за коронавируса

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Чиновники мэрии Миасса отправлены на карантин из-за коронавируса; есть положительные результаты.

В администрации Миасского городского округа Челябинской области несколько сотрудников могут быть заражены коронавирусной инфекцией. Анализы одного из них уже дали положительный результат.

Речь идет о начальнике управления ЖКХ, пишет «ЧелябинскСегодня». Чиновник ранее почувствовал себя плохо, симптомы были схожи с признаками коронавируса. Его отправили на амбулаторное лечение. А позже тест подтвердил, что у чиновника COVID-19.

Все сотрудники мэрии, контактировавшие с ним, отправлены на обязательную самоизоляцию, отмечает издание. У некоторых есть симптомы коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале июня коронавирус нашли в мэрии Новосибирска.