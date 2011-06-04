«Что сделали с берегом свиньи»: новосибирцев шокировала помойка возле Обского моря

Фото "АСТ-54"

Горы мусора оставили после себя отдыхающие на берегу Обского моря рядом с деревней Бурмистрово в Искитимском районе. Фотографии с бытовыми отходами на траве вызвали бурю эмоций у пользователей социальных сетей. Кто-то просто оскорбляет и возмущается, кто-то осуждает и приводит в пример свой культурный отдых на природе, а некоторые предлагают агрессивные меры воздействия.

Неизвестные отдыхающие сформировали кучу мусора на берегу водохранилища. По словам очевидцев, тех, кто оставляет мусор после себя, значительно больше, чем тех, кто увозит отходы с собой.

Пользователи социальных сетей по большей части возмущаются и осуждают нерадивых отдыхающих.

«Что сделали с берегом свиньи, мусорный полигон какой-то», – пишет Сергей.

Некоторые не просто возмущаются, но и призывают бить «плёткой» тех, кто мусорит не в первый раз.

«Зато кому не скажешь все ударяя кулаком себе в грудь твердят что увозят мусор с собои. Потом твердят что Путин виноват! Где же мы будем жить по человечески если даже у себя на малом родине ведём себя как двуногие твари(не животные, животные не гадят у себя)??? Свиньи тоже кстати чистоплодные животные. Нужно как в Сингапуре по мимо драконовских штрафов делать при повторном нарушении плеткой воздействовать», – пишет Алексей. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. Сиб.фм).

Некоторые не обходятся одними оскорблениями, но и желают плохого тем, кто оставил мусор на берегу водохранилища.

«Тем кто оставил мусор на природе,чтоб вам места не было больше нигде чистого, ни вам ни вашим потомкам,свиньи конченые», – пишет Александр.

Кроме осуждений, оскорблений и проклятий комментаторы обращают внимание на себя и на своё отношение к мусору, предлагая ввести меры в виде штрафа для тех, кто мусорит.

«Что вообще в голове у таких людей, тут фантик даже не выбрасываешь если мусорки нет рядом, в кармане носишь. Только штраф крупный таких свиней проучит, и то не факт», – считает Назар.

«Мы когда отдыхаем часть мусора сжигаем , а точто нельзя то забираем с собой до мусорки, но ни когда не бросаем, зачем засорять природу», – пишет Татьяна.

Один из пользователей даже предложил перекопать все дороги к пляжу и сделать места для купания платными для посещения, но его идею раскритиковали, объяснив, что это вряд ли поможет.

«Перекопать все дороги к берегу и сделать платный пляж иначе все засерут свиньи же кругом», – пишет Роман.

Судя по комментариям, большинство людей осуждают замусоривание природы, предлагая ввести за это наказание в виде физической расправы или материальной ответственности. Создаётся ощущение, что те кто мусорят не пользуются интернетом или просто не оставляют комментарии под публикациями в социальных сетях.

Напомним, 18 июня Новосибирцев возмутил мусор в жилом массиве.