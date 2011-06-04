«Делим жилище с крысами»: пережившая войну пенсионерка в Новосибирске мёрзнет в прогнившем доме

Фото из архива Сиб.фм

Жительница Новосибирска, имеющая статус «ребёнка войны», вынуждена жить в аварийном доме с дырявыми стенами, сгнившим полом и по соседству с грызунами; активисты организации «Гражданский патруль» назвали такую ситуацию «унизительной».

Новосибирская пенсионерка Мария Богородская, имеющая статус «ребёнка войны», живёт в аварийном доме по адресу Коммунистическая, 3а. Женщина признаётся, что пол прогнил, а через дырявые стены тянет холодом. Прежде чем лечь спать, ей приходится греть кровать. О своих бедах сибирячка рассказала активистам организации «Гражданский патруль».

Общественники уточнили, что статус «Дети войны» получают лица, которые родились в период с 1930 по 1945 год на территории бывшего Советского Союза и могли подвергаться пыткам и голоду в военное время.

«Родственники эмигрировали в Германию, уехали с одним чемоданчиком, а сейчас живут как люди, а мы, победители, – посмотрите, в каких условиях! Пол сгнил, стены рассыпаются, в квартире очень холодно», – посетовала женщина.

По информации «Гражданского патруля», дом, в котором живёт пенсионерка, признан аварийным ещё в 2014 году. Он уже дважды горел, в стенах, разъеденных грибком, зияют дыры, а пол, находящийся прямо над землёй, провалился. На три квартиры здесь один санузел в неотапливаемом коридоре.

«Унизительно, что люди, пережившие войну, должны добиваться нормальных человеческих условий. Причём это унизительно не столько для самого ветерана, а прежде всего для нас — детей и внуков тех, кто прошёл эту войну от Москвы до Берлина», – прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. Он уточнил, что обратился в прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, накануне депутат Заксобрания Новосибирской области предложил изменить программу расселения из ветхого и аварийного жилья в регионе.