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«Достаточно выпившая»: девушка попала под колёса иномарки в Новосибирске

вчера 23:19

Фото АСТ-54

В Кировском районе произошло ДТП; пострадала девушка, которая перебегала дорогу.

Девушка пострадала в аварии, которая произошла в Кировском районе Новосибирска. Об этом 6 июля сообщает подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте. Сибирячка попала под колёса автомобиля на улице Комсомольской.

Как утверждают очевидцы аварии, девушка перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. Именно в этот момент в неё врезался седан Toyota Cresta.

Так же свидетели сообщают, что пострадавшая могла быть в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

«Ужас, стояла и наблюдала, девушка достаточно выпившая», — пишет в комментариях Анжела Железнова.

На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД. Подробности случившегося и состояние пострадавшей уточняются.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске осудили женщину, которая заявила об угоне машины, чтобы избежать наказания за пьяное ДТП.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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