ЕГЭ по литературе в Новосибирске закончилось удалением для двух выпускников

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Двух выпускников удалили с ЕГЭ по литературе в Новосибирске; участники инцидента смогут подать апелляцию на решение об удалении.

Двое выпускников удалены с экзамена по литературе в Новосибирске. Об этом рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Оба случая произошли в пункте сдачи ЕГЭ в Центральном округе Новосибирска. Один школьник пользовался телефоном, другой – шпаргалкой. Уточняется, что они смогут подать апелляцию на решение об удалении.

Стоит отметить, что период сдачи ЕГЭ продлится до 25 июля. Более 13 тысяч выпускников сдадут экзамены за это время.

Напомним, 2 июля в министерстве образования напомнили даты и особенности проведения экзамена в Новосибирской области.