Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

ЕГЭ по литературе в Новосибирске закончилось удалением для двух выпускников

сегодня 17:11

Фото с сайта pixabay.com

Двух выпускников удалили с ЕГЭ по литературе в Новосибирске; участники инцидента смогут подать апелляцию на решение об удалении.

Двое выпускников удалены с экзамена по литературе в Новосибирске. Об этом рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Оба случая произошли в пункте сдачи ЕГЭ в Центральном округе Новосибирска. Один школьник пользовался телефоном, другой – шпаргалкой. Уточняется, что они смогут подать апелляцию на решение об удалении.

Стоит отметить, что период сдачи ЕГЭ продлится до 25 июля. Более 13 тысяч выпускников сдадут экзамены за это время.

Напомним, 2 июля в министерстве образования напомнили даты и особенности проведения экзамена в Новосибирской области.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

ЕГЭ
экзамены

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

169042
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
152741
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
126859
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80072
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55811
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
53366
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
45079
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири