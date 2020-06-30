Ещё 6 611 человек в России заразились коронавирусом за сутки

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

6 611 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 135 пациентов.

Количество выявленных случаев коронавируса в России превысило 687 тысяч человек. За сутки COVID-19 нашили у 6611 больных, умерли 135 пациентов. Об этом 6 июля сообщает федеральный оперативный штаб.

Новые заражения выявлены в 84 регионах.

🔸Москва — 685

🔸Московская область — 292

🔸Ханты-Мансийский АО — 289

🔸Санкт-Петербург — 280

🔸Свердловская область — 270

🔸Иркутская область — 239

🔸Нижегородская область — 212

🔸Ямало-Ненецкий АО — 197

🔸Воронежская область — 146

🔸Мурманская область — 135

🔸Самарская область — 135

🔸Красноярский край — 131

🔸Челябинская область — 128

🔸Алтайский край — 124

🔸Ульяновская область — 107

🔸Новосибирская область — 106

🔸Архангельская область — 104

🔸Саратовская область — 99

🔸Волгоградская область — 94

🔸Ростовская область — 91

🔸Омская область — 84

🔸Оренбургская область — 83

🔸Хабаровский край — 82

🔸Ставропольский край — 80

🔸Тюменская область — 80

🔸Республика Тыва — 75

🔸Кемеровская область — 74

🔸Пензенская область — 71

🔸Тульская область — 69

🔸Ивановская область — 68

🔸Чувашская Республика — 68

🔸Республика Коми — 67

🔸Приморский край — 65

🔸Краснодарский край — 60

🔸Орловская область — 57

🔸Кировская область — 55

🔸Пермский край — 53

🔸Курганская область — 53

🔸Ленинградская область — 52

🔸Республика Дагестан — 52

🔸Белгородская область — 51

🔸Томская область — 51

🔸Владимирская область — 49

🔸Калужская область — 49

🔸Республика Башкортостан — 47

🔸Камчатский край — 47

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 46

🔸Тамбовская область — 44

🔸Забайкальский край — 44

🔸Брянская область — 43

🔸Курская область — 43

🔸Астраханская область — 42

🔸Смоленская область — 41

🔸Республика Бурятия — 41

🔸Ярославская область — 40

🔸Сахалинская область — 40

🔸Рязанская область — 39

🔸Тверская область — 38

🔸Республика Татарстан — 38

🔸Республика Крым — 38

🔸Новгородская область — 37

🔸Республика Саха (Якутия) — 37

🔸Липецкая область — 34

🔸Республика Мордовия — 34

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 33

🔸Республика Калмыкия — 32

🔸Амурская область — 29

🔸Республика Марий Эл — 28

🔸Республика Хакасия — 28

🔸Республика Адыгея — 27

🔸Псковская область — 26

🔸Вологодская область — 21

🔸Республика Северная Осетия — 21

🔸Костромская область — 20

🔸Республика Алтай — 20

🔸Калининградская область — 18

🔸Удмуртская Республика — 18

🔸Республика Карелия — 15

🔸Республика Ингушетия — 15

🔸Чеченская Республика — 14

🔸Магаданская область — 7

🔸Ненецкий АО — 6

🔸Севастополь — 4

🔸Еврейская АО — 3

🔸Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.