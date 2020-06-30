Ещё 6 611 человек в России заразились коронавирусом за сутки
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
6 611 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 135 пациентов.
Количество выявленных случаев коронавируса в России превысило 687 тысяч человек. За сутки COVID-19 нашили у 6611 больных, умерли 135 пациентов. Об этом 6 июля сообщает федеральный оперативный штаб.
Новые заражения выявлены в 84 регионах.
🔸Москва — 685
🔸Московская область — 292
🔸Ханты-Мансийский АО — 289
🔸Санкт-Петербург — 280
🔸Свердловская область — 270
🔸Иркутская область — 239
🔸Нижегородская область — 212
🔸Ямало-Ненецкий АО — 197
🔸Воронежская область — 146
🔸Мурманская область — 135
🔸Самарская область — 135
🔸Красноярский край — 131
🔸Челябинская область — 128
🔸Алтайский край — 124
🔸Ульяновская область — 107
🔸Новосибирская область — 106
🔸Архангельская область — 104
🔸Саратовская область — 99
🔸Волгоградская область — 94
🔸Ростовская область — 91
🔸Омская область — 84
🔸Оренбургская область — 83
🔸Хабаровский край — 82
🔸Ставропольский край — 80
🔸Тюменская область — 80
🔸Республика Тыва — 75
🔸Кемеровская область — 74
🔸Пензенская область — 71
🔸Тульская область — 69
🔸Ивановская область — 68
🔸Чувашская Республика — 68
🔸Республика Коми — 67
🔸Приморский край — 65
🔸Краснодарский край — 60
🔸Орловская область — 57
🔸Кировская область — 55
🔸Пермский край — 53
🔸Курганская область — 53
🔸Ленинградская область — 52
🔸Республика Дагестан — 52
🔸Белгородская область — 51
🔸Томская область — 51
🔸Владимирская область — 49
🔸Калужская область — 49
🔸Республика Башкортостан — 47
🔸Камчатский край — 47
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 46
🔸Тамбовская область — 44
🔸Забайкальский край — 44
🔸Брянская область — 43
🔸Курская область — 43
🔸Астраханская область — 42
🔸Смоленская область — 41
🔸Республика Бурятия — 41
🔸Ярославская область — 40
🔸Сахалинская область — 40
🔸Рязанская область — 39
🔸Тверская область — 38
🔸Республика Татарстан — 38
🔸Республика Крым — 38
🔸Новгородская область — 37
🔸Республика Саха (Якутия) — 37
🔸Липецкая область — 34
🔸Республика Мордовия — 34
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 33
🔸Республика Калмыкия — 32
🔸Амурская область — 29
🔸Республика Марий Эл — 28
🔸Республика Хакасия — 28
🔸Республика Адыгея — 27
🔸Псковская область — 26
🔸Вологодская область — 21
🔸Республика Северная Осетия — 21
🔸Костромская область — 20
🔸Республика Алтай — 20
🔸Калининградская область — 18
🔸Удмуртская Республика — 18
🔸Республика Карелия — 15
🔸Республика Ингушетия — 15
🔸Чеченская Республика — 14
🔸Магаданская область — 7
🔸Ненецкий АО — 6
🔸Севастополь — 4
🔸Еврейская АО — 3
🔸Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают