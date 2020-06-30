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Ещё четыре смерти: новые жертвы коронавируса в Новосибирске

сегодня 12:10

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

На полдень 6 июля в Новосибирске зарегистрировано 106 новых случаев коронавируса; умерли ещё четыре человека.

По данным оперативного штаба на утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев инфицирования СOVID-19. Прирост за сутки составил 106 новых случаев. В числе заболевших 384 ребенка. 4 145 пациентов выписаны с выздоровлением.

Вместе с тем оперштаб сообщил об увеличении летальных случаев.

«Скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек», — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Напомним, в Новосибирске с 7 июля открываются летние кафе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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