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"Это позор!": новосибирцев возмутила огромная куча мусора на площади Калинина

сегодня 08:29

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Огромная куча мусора выросла на площади Калинина в Новосибирске; горожане утверждают, что свалка рядом со входом в метро разрастется уже больше недели.

Новосибирцев возмутила свалка мусора, образовавшаяся рядом со входом в метро "Заельцовская". По словам очевидцев, "такой горы" здесь ещё не было. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

"Когда на одной из главных площадей мегаполиса прямо на остановке общественного транспорта лежит такая куча — это позор!", — посетовал в паблике Илья Костецкий.

Как отмечают администраторы группы "АСТ-54", свалка на площади Калинина появилась не за один день. Ранее, 28 июня, горожане уже сообщали о проблеме. Тогда мусорная гора была меньших размеров.

В комментариях новосибирцы делятся версиями о причинах возникновения свалки, сходясь во мнениях о том, что это — дело рук уличных торговцев, которые в конца дня стаскивают в одно место пустые коробки и мешки с мусором. Также подписчики справедливо замечают, что по каким бы причинам не появлялась стихийная свалка, специальные службы должны оперативно её убирать.

Напомним, осенью 2019 года в Новосибирске целую неделю горела свалка.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

свалка
Новосибирск

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