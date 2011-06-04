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Хотели без процентов: в Забайкалье подожгли офис микрокредитов

сегодня 16:41

Фото ГУ МВД по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в поджоге офиса микрокредитной организации; в этом же здании располагались сельская администрация и библиотека.

Полиция в Забайкалье установила личности поджигателей, которые спалили сразу три организации одним чирканьем спичкой.

В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района произошёл пожар одноэтажного административного здания, в котором располагались поселковая администрация, библиотека и офис микрокредитной организации.

В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что возгорание произошло вследствие поджога.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками ОМВД России по Хилокскому району установлены двое местных жителей, которые подозревается в совершении преступления», – сообщается на сайте ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Злоумышленники хотели похитить деньги в офисе финансовой организации. Для этого они взломали дверь. Не найдя желанных финансов, они совершили поджог документов. В результате огонь полностью уничтожил строение. Ущерб, причинённый действиями злоумышленников, с учётом стоимости здания, библиотечного фонда и другого имущества, составил более двух миллионов рублей.

Напомним, в Кемеровской области молодую девушку убили и подожгли ради квартиры.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

полиция
Забайкальский край
Поджог

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