Хулиганы пытались ослепить лазером пилотов чартера в небе над Новосибирском

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Чартер из Люксембурга садился на промежуточную остановку в Новосибирске; неизвестные светили на самолёт лазерной указкой.

В Новосибирске неизвестные пытались осветить лазером кабину самолёта, который заходил на посадку. Об это сообщил «РЕН ТВ».

По данным СМИ, чартер из Люксембурга совершал разворот на посадку. В это время хулиганы пытались осветить лазером кабину пилотов с левой стороны. Инцидент случился на территории микрорайона «Горский жилмассив».

По сообщению журналистов, на безопасность полёта данное происшествие не повлияло, и самолёт, следующий по маршруту Люксембург – Новосибирск – Чанчжоу, успешно приземлился.

Напомним, 6 июля сильный туман стал причиной задержки прибытия самолётов в аэропорт Томска.