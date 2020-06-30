Хулиганы пытались ослепить лазером пилотов чартера в небе над Новосибирском
Фото с сайта pixabay.com
Чартер из Люксембурга садился на промежуточную остановку в Новосибирске; неизвестные светили на самолёт лазерной указкой.
В Новосибирске неизвестные пытались осветить лазером кабину самолёта, который заходил на посадку. Об это сообщил «РЕН ТВ».
По данным СМИ, чартер из Люксембурга совершал разворот на посадку. В это время хулиганы пытались осветить лазером кабину пилотов с левой стороны. Инцидент случился на территории микрорайона «Горский жилмассив».
По сообщению журналистов, на безопасность полёта данное происшествие не повлияло, и самолёт, следующий по маршруту Люксембург – Новосибирск – Чанчжоу, успешно приземлился.
Напомним, 6 июля сильный туман стал причиной задержки прибытия самолётов в аэропорт Томска.
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