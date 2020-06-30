Капот в салоне: легковушка влетела в машину дорожников на Бердском шоссе

Фото со страницы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

На Бердском шоссе хэтчбек «Мазда» столкнулся с грузовиком дорожных служб; это тоже была «Мазда».

Две «Мазды» минувшей ночью померились силами на Бердском шоссе в Новосибирске.

На участке между Морским и Университетским проспектами водитель хэтчбека Mazda Famila по неустановленным причинам врезался в грузовую Мазду, принадлежащую дорожникам. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате удара хэтчбек лишился передней части, а его капот оказался в салоне, также помяло крышу, стойки, лопнули колёса. Грузовику также досталось — у него вырвало борт и треснуло лобовое стекло. Сообщают подписчики сообщества.

Также подписчики сообщили, что грузовик дорожников не первый день был припаркован в этом месте.

«Этот страшный грузовик каждый день стоял на дороге. Он уже был на половину раздолбаный, ни габариты, ни полуразбитые фары, никакого опознавательного значка. Честно! проскакивала мысля: как же беспордонно они бросают этот авто хлам прямо на дороге...ну вот результат», — написал Константин Вохмянин.

Напомним, в Иркутской области госпитализировали 10 человек после столкновения двух иномарок.